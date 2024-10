Maltempo a Reggio Calabria, la UIL scuola a Falcomatà: “come facciamo a non metterci in viaggio se ha lasciato le scuole aperte?”

StrettoWeb

Il Prof. Simone Antonio Veronese, Coordinatore RSU UIL Scuola della provincia di Reggio Calabria ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Falcomata relativamente alla mancata chiusura delle scuole per domani in concomitanza dell’allerta meteo. Ecco il testo integrale della lettera:

“Egregio Sindaco Leggiamo con sconcerto il comunicato scritto poche ore fa nel sito del comune di Reggio Calabria dove si apprende l’attivazione del Coc (Centro Operativo Comunale) da parte sua , invitando i cittadini alla massima prudenza e richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile :

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

peccato che questo provvedimento non preveda la chiusura delle scuole che porterà domani mattina a migliaia di studenti e di personale scolastico proveniente dalle periferie e frazioni di montagna della città e della provincia a dirigersi verso il centro città dove si trovano collocate l’80% delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie , per non parlare dei centinaia di studenti delle scuole superiori che dalla provincia si recano tutti i giorni con mezzi propri o autobus per raggiungere le scuole della città”.

Altresì le ricordiamo che lei riveste anche il ruolo di sindaco metropolita della provincia di Reggio Calabria che dovrebbe conoscere gli enormi rischi che si corrono nel percorrere le strade provinciali soprattutto della 106 (strada della morte) in situazione di normalità figuriamoci con un allerta meteo arancione”.

“Le Chiediamo di rivedere le decisione prese e di procedere subito alla chiusura delle scuole per evitare danni all’incolumità delle persone sia della citta che della provincia e per scongiurare eventuali tragedie come quella avvenuta in viale Aldo Moro che ha visto una persona schiacciata da un albero durante l’anno 2023, tutto ciò in uno stato di allerta arancione dove anche in quel caso la UIL scuola aveva chiesto la chiusura delle scuole all’allora facente funzioni che ha permesso di mettere in sicurezza personale scolastico e alunni. Fiducioso, Le porgo distinti saluti”.

