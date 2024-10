Enna-Reggina, i convocati di Pergolizzi: confermata l’assenza di Rajkovic, dentro un giovane

StrettoWeb

Domani la Reggina torna in campo, sfidando l’Enna nel turno infrasettimanale del girone I di Serie D. Sono 24 i convocati di mister Rosario Pergolizzi. Dentro il giovane Caruso (2007), che indosserà la maglia numero 21. Out per infortunio Vesprini e Giuliodori, non ci sono neanche Ingegneri, il solito, Rosseti, Malara e poi Rajkovic, vicino all’addio non per motivi personali, ma per altre questioni, come spiegato ieri su StrettoWeb.

Di seguito i convocati:

Portieri: Katsaros, Lazar, Martinez.

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Mariano .

Centrocampisti: Barillà, Caruso, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Racine Ba, Salandria, Urso .

Attaccanti: Barranco, Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.