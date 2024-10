Domotek Volley, domenica lo storico esordio in A3 al PalaCalafiore: info e costi di biglietti e abbonamenti

StrettoWeb

Il campionato di Serie A3 della Domotek Volley Reggio Calabria è iniziato col botto nello scorso weekend. I reggini hanno vinto la prima partita in trasferta con un netto 1-3 sul campo di Modica e sono tornati in riva allo Stretto con grande entusiasmo. Domenica, infatti, verrà tagliato un nuovo, grande, traguardo: il ritorno della Serie A3 a Reggio Calabria.

Domotek Volley farà il suo esordio casalingo contro Lagonegro, alle ore 18:00, al PalaCalafiore. Un momento storico per la giovane società di mister Polimeni e per tutto il movimento del volley reggino. Un momento del quale in tantissimi vorranno farne parte. Di seguito, quindi, i dettagli su biglietti e abbonamenti per seguire la Domotek Volley.

Domotek Volley, biglietti e abbonamenti: info e costi

Il biglietto per la gara singola ha il costo di 7€. I tesserati FIPAV (previa richiesta della società di appartenenza tramite email), pagheranno invece 3€. Ingresso gratuito fino ai 16 anni.

Ecco il link dove poter acquistare il biglietto online per la gara di domenica: https://go2.it/evento/domotek-volley-vs-rinascita-volley-lagonegro-1978/7957

Presso il Bcenters in Via Sbarre Centrali 260/b è possibile acquistare i biglietti in prevendita durante tutta la settimana. Domenica è possibile acquistare un biglietto presso il botteghino (lato Sud) del PalaCalafiore a partire dalle ore 16:00.

Gli abbonamenti si dividono in due ‘colori’:

Abbonamento nero, costo 100€: permette di avere accesso a tutte le gare casalinghe, comprese Coppa Italia e Playoff/Playout. Possibile scelta di posto. Abbonamento Amaranto , costo 50€: permette di avere accesso a tutte le gare casalinghe, escluse Coppa Italia e Playoff/Playout. Posto non riservato.

Per sottoscrivere un abbonamento basta recarsi presso la sede della SportSpecialist dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 o presso il punto vendita Bcenters in Via Sbarre Centrali 260/b. Bcenters sarà aperta con orario No stop 9:00/19:30.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.