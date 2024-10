Domotek Volley, mister Polimeni: “contro Modica gara intensa, ora battaglia al PalaCalafiore”

StrettoWeb

Buona la prima per la Domotek Volley Reggio Calabria Vittoria 1-3 a Modica e primo storico successo in Serie A3. I reggini ritorneranno in campo domenica alle ore 18 al Palacalafiore per affrontare la forte Lagonegro.

“Gara molto intensa. La posta in palio era altissima. Si lotta per il punto, si lotta per la vittoria. La Serie A3 è un campionato difficilissimo e tostissimo. Ogni partita sarà un battaglia. Ho visto anche qualche altra partita: tutte molto equilibrate. Dobbiamo mettere in preventivo questo“, ha dichiarato il mister.

La gara contro Modica

“Intensa. Come lo saranno tutte. E’ un campionato dove non ci saranno mezze misure, o PlayOff o PlayOut. Dobbiamo rimanere concentrati. E’ stata una vittoria più mentale che tecnica o fisica. Bravi nel tenere botta nonostante qualche errore di troppo al servizio. E’ chiaro che, quando alcuni giocatori scendono in campo con caparbietà e capacità è ovvio che il livello tecnico cresce in maniera prorompente“. Come sta il gruppo? “Gruppo fantastico e solidissimo. Ci aiutiamo a vicenda. Contano gli equilibri e sta andando molto bene“.

Il tifo del PalaCalafiore

“L’anno scorso siamo stati molto seguiti. Abbiamo bisogno del nostro pubblico: non è un campionato facile. Saranno tutte battaglie sportive. Ci sono due-tre squadre che emergono e la prossima avversaria Lagonegro è una di queste“.

