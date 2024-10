Disastro Messina, la serata di Halloween è horror: la Cavese passa per 1-3

StrettoWeb

E anche quella che sembrava essere una certezza si è frantumata, sciolta. Il Messina ora perde pure in casa, e malamente. Dopo la figuraccia di Avellino, un altro stop, ma al Franco Scoglio, contro la Cavese, capace di rimontare e vincere per 1-3. Una serata horror, in pieno stile Halloween. Ora la compagine peloritana è terzultima, con soli 9 punti in dodici gare e la terza peggior difesa. Se la prima squadra sembrava l’unica a provare a reggere una situazione societaria imbarazzante, ora anche questo muro – come prevedibile – è caduto.

Tornando alla partita, le premesse sono altre, con la rete di Petrungaro al 20′. A ridosso dell’intervallo, però, il pari di Diop, per l’1-1 nel primo tempo. Nella ripresa la Cavese la chiude con Fella e Gigliotti all’ora di gioco, per l’1-3 che sigilla il risultato. L’espulsione di Marino, poi, ferma anche le ultime speranza siciliane. Per il Messina è più che notte fonda.

