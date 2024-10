Cinquefrondi, svastiche deturpano Parco Rodari. Lo sdegno del sindaco: “vile atto”

StrettoWeb

Dopo quanto successo nella vicina Polistena nei giorni scorsi, anche a Cinquefrondi è avvenuta una cosa simile. “Questa mattina, nel giorno dell’anniversario della nascita di Gianni Rodari, abbiamo tristemente ritrovato Parco Rodari deturpato da disegni di svastiche. Come sindaco di Cinquefrondi, condanno fermamente questo vile atto compiuto non solo da incivili, ma anche da razzisti che inneggiano alla peggiore e più squallida tra le ideologie: il nazifascismo”, è quanto comunica il sindaco Michele Conia.

“Un’ideologia che non ha spazio nella storia del nostro comune e che mai potrà attecchire. Stamattina stessa provvederemo a cancellare quel simbolo di morte, distruzione e violenza. Cinquefrondi si oppone con forza, nonostante i venti che soffiano in altre direzioni, a chiunque voglia riportare in vita idee ed ideologie così aberranti. Cinquefrondi è e rimarrà per sempre un comune dei diritti, dell’uguaglianza e della giustizia sociale. Dove loro portano odio e deturpazione, noi portiamo amore e bellezza”, conclude Conia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.