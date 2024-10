Autonomia Differenziata, Lep e costi dei fabbisogni standard: l’annuncio di Calderoli

StrettoWeb

“Il Comitato continua a lavorare, presumibilmente per la fine di quest’anno avrà definito la metodologia per la definizione dei Lep e dei costi dei fabbisogni standard, quindi per gennaio speriamo di consegnare alla commissione tutto questo materiale”.

Queste le parole del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo ai cronisti in piazza a Palermo sul tema dell’Autonomia Differenziata. Anche lui era presente alla manifestazione della Lega in sostegno di Metteo Salvini per il processo Open Arms.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.