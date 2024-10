Allerta Meteo, allarme arancione a Messina: si attendono piogge intense e forti raffiche di vento

StrettoWeb

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione a causa del maltempo a Messina. Nelle prossime ore, infatti, avremo fenomeni meteo estremi, soprattutto nella Sicilia occidentale e meridionale. In Sicilia, in realtà, ha già iniziato a piovere con accumuli modesti, 10-15mm tra ragusano e siracusano, ma ancora si tratta soltanto delle prime precipitazioni prefrontali.

Rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 00 alle 24 di domani

Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Dalle ore 16 alle 24 di oggi 18/10/24: allerta gialla nelle zone b-c-d-e. Allerta meteo per temporali. Attivare procedure piani di pc – soris 800404040

Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Dalle ore 00 alle 24 di domani 19/10/24. Allerta arancione nelle zone tutte. Allerta meteo per temporali. Attivare procedure piani di pc – soris 800404040

Rischio idraulico. Dalle ore 16 alle 24 di oggi 18/10/24: allerta gialla nelle zone c-d. Attivare procedure piani di pc – soris 800404040

Rischio idraulico. Dalle ore 00 alle 24 di domani 19/10/24: allerta gialla nelle zone a-b-e-f-g-h-i. Allerta arancione nelle zone c-d. Attivare procedure piani di pc – soris 800404040

Condi-meteo avverse. Per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attivare procedure piani di pc – soris 800404040

