Umbria, M5S: “il centrodestra umilia i suoi elettori accordandosi con Bandecchi”

StrettoWeb

“Il centrodestra umilia i suoi elettori accordandosi con Bandecchi, ma per fortuna degli umbri sarà Stefania Proietti a vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma in una nota Valentina Pococacio, candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Umbria con la coalizione del Patto Avanti. “Sono evidenti l’opportunismo e le contraddizioni alla base dell’accordo tra il partito del sindaco di Terni e il centrodestra nazionale, accordo – dice – preso senza alcun rispetto per gli elettori e con l’unico obiettivo di provarle tutte pur di non perdere il potere. Persino coalizzarsi con chi, fino a ieri, disprezzavano pubblicamente”. “Stefano Bandecchi – prosegue l’esponente M5S – è un personaggio ripetutamente assurto agli onori delle cronache per comportamenti volgari, sessisti e omofobi.

“La nostra regione è ormai in balia dei giochi di potere del governo centrale, un governo che non ha una visione concreta per il nostro territorio e che non si preoccupa nemmeno di ascoltare le esigenze e la voce dei propri rappresentanti sulla scena della politica regionale. Gli umbri meritano di più di queste dinamiche romane calate dall’alto, che nulla hanno a che vedere con le reali necessità della nostra terra. Per fortuna degli umbri, Bandecchi o meno, sarà Stefania Proietti a vincere le elezioni regionali”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.