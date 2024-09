StrettoWeb

Il leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, si ritira dalla corsa alle regionali in Umbria. Il vulcanico ex presidente della Ternana Calcio supporterà in centrodestra presentando una lista sostegno di Donatella Tesei.

Una mossa che, molto probabilmente, avrà ripercussioni anche a livello comunale, dove i partiti del centrodestra sono all’opposizione della Giunta Bandecchi.

