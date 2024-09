StrettoWeb

La torta di carote e mandorle senza glutine è un dolce semplice e profumato, perfetto per chi cerca un’alternativa alla solita colazione e un’ottima scelta per chi desidera concedersi un dolce senza rinunciare al benessere. Questa prelibatezza infatti, non solo soddisfa il palato di chi ha esigenze alimentari diverse, ma è anche ricca di nutrienti grazie agli ingredienti freschi e genuini. La combinazione di carote e mandorle nutre il corpo e coccola il palato, rendendola una scelta ideale per tutti, senza compromessi sul gusto.

Provatela e lasciatevi conquistare dalla sua bontà.

CURIOSITA’:

La torta di carote e mandorle è un dolce che non solo conquista il palato con il suo sapore delizioso, ma offre anche numerosi benefici per la salute grazie ai suoi ingredienti naturali e nutrienti.

Le carote sono un ingrediente chiave in questa torta e offrono una ricca fonte di beta-carotene, un antiossidante che il corpo trasforma in vitamina A. Questa vitamina è fondamentale per la salute degli occhi, il sistema immunitario e la pelle.

sono un ingrediente chiave in questa torta e offrono una ricca fonte di beta-carotene, un antiossidante che il corpo trasforma in vitamina A. Questa vitamina è fondamentale per la salute degli occhi, il sistema immunitario e la pelle. Le mandorle, altro ingrediente principale, sono una fonte eccellenti di grassi sani, proteine e vitamina E, che è un potente antiossidante. Inoltre, il loro contenuto di magnesio e calcio supporta la salute delle ossa e dei muscoli.

INGREDIENTI :

Carote pulite 200 g.

Farina di riso 200 g.

Farina di mandorle 100 g.

Uova 4.

Olio di semi di girasole 100 g.

Zucchero bianco semolato 150 g.

Acqua 100 ml.

Lievito in polvere per dolci 1 bustina.

Scorza di 1 limone grattugiata .

Per decorare:

Mandorle a lamelle q.b.

Zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE DELLA TORTA DI CAROTE E MANDORLE:

In un frullatore o robot da cucina, frullate, per qualche minuto, le carote tagliate a julienne e ben asciutte con l’olio di semi. Deve venire una purea omogenea. Una volta pronta mettetela da parte.

Adesso, aiutandovi con delle fruste elettriche, montate le uova con lo zucchero per circa 5 – 7 minuti, fino a quando non saranno gonfie, chiare e spumose.

Aggiungete la scorza di limone, l’acqua, la purea di carote e lavorate ancora con lo sbattitore elettrico, a bassa velocità.

Incorporate, un po’ alla volta, la farina di riso alla quale avete aggiunto il lievito, precedentemente setacciato, mescolando dal basso verso l’alto.

Alla fine aggiungete la farina di mandorle e amalgamate bene tutti gli ingredienti.

Foderate, con carta da forno, solo la base di uno stampo a cerniera , io ho usato quello da 24 cm, oliate con olio di semi i bordi e versate il composto, della torta di carote e mandorle, livellando bene. Aggiungete una manciata di mandorle a lamelle.

Infornate , in forno già caldo, a 170 ° per 35 minuti o fino a quando uno stecchino infilato al centro ne esce pulito.

Una volta pronta, sfornate e lasciatela raffreddare un po’ prima di tirarla fuori dalla tortiera.

Mettetela su una alzata, spolverizzatela con zucchero a velo… et voilà la Torta di Carote e Mandorle senza glutine è pronta per essere gustata!

BUON APPETITO!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.