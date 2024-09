Stromboli, la fiction che causò un devastante incendio stasera in tv tra le proteste

StrettoWeb

Andrà in onda questa sera e per sei puntate su Rai 1 la fiction dedicata alla Protezione civile “Sempre al tuo fianco” oggetto di inchieste e numerose polemiche a causa di un incendio divampato sul set il 25 maggio del 2022 che ha letteralmente distrutto la collina di Stromboli. “Durante la riunione ad aprile la popolazione ha chiesto fortemente che non venisse mandata in onda la fiction fino all’accertamento delle responsabilità – afferma l’assessore Carolina Barnao – Non è tanto una questione giudiziaria ma di opportunità. Gli strombolani e chiunque ami l’isola hanno manifestato in tutti i modi il proprio dissenso”. “Onestamente ritengo che sull’isola non la vedrà nessuno. Ringraziamo il caso e la fortuna che sia andato tutto bene ma sia l’incendio che l’alluvione sono stati momenti drammatici proprio per il rischio che le persone hanno corso per la propria vita per non parlare del disastro ambientale che è stato evidente, ma nulla possiamo contro questa decisione”, ha concluso l’assessore Barnao.

La protesta di Musolino

“La RAI si appresta a mettere in onda la fiction che continua a costare cara agli abitanti di Stromboli. È notizia di oggi dell’ennesima colata di fango e pietre nell’abitato dell’isola, venuta giù proprio dalle aree colpite dall’incendio del maggio 2022”, è quanto afferma il senatore Dafne Musolino.Una situazione di emergenza paradossale dato che, se da un lato la RAI ha voltato le spalle ai residenti, dall’altro, nonostante i finanziamenti stanziati per i danni subiti nel 2022, i vincoli imposti dalla Riserva naturale orientata non consentiranno di mettere in sicurezza le zone colpite prima di anni. Vista la sordità del servizio pubblico, mi sto attivando in questo senso“, conclude Musolino.

