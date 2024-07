La fiction della Rai sulla protezione civile che fa imbestialire Stromboli

StrettoWeb

A Stromboli si contano i danni economici causati dall’allerta rossa per l’attività vulcanica degli scorsi giorni, che ora sembra in via di stabilizzazione. “Intanto, con perfetto tempismo – come sottolinea Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie – la RAI ha deciso di mandare in onda dal prossimo 15 settembre la controversa fiction “Sempre al tuo fianco”. Questa serie, dedicata alla Protezione Civile, è nota per aver causato, durante le riprese nel maggio 2022, un pericoloso incendio che devastò ettari dell’isola e predispose il terreno per la disastrosa alluvione che ricoprì Stromboli di fango nell’agosto successivo. I danni ambientali sono ancora evidenti, tanto che sono stati stanziati oltre 16 milioni di euro per il ripristino e per ridurre le possibilità di future calamità”.

“La situazione assume contorni surreali se si considera che il 14 aprile scorso i vertici di RAI Fiction incontrarono la popolazione strombolana per conoscere la loro opinione riguardo alla messa in onda della fiction. L’esito della riunione fu unanime: gli abitanti non volevano che la serie venisse trasmessa. Federalberghi Isole Eolie, parte offesa nel giudizio penale, alla luce di questo incontro, propose che la RAI rinunciasse definitivamente alla messa in onda, rispettando il volere degli strombolani e dimostrando concretezza nella solidarietà manifestata di recente”.

“Inoltre, suggerì di compensare il grave danno d’immagine subito dall’isola con un importante progetto di comunicazione. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato realizzato e ora, nonostante la RAI avesse chiarito che non avrebbe trasmesso la fiction fino all’esito dei procedimenti giudiziari, si assiste a quella che molti considerano una forzatura e un ulteriore atto di “violenza” contro Stromboli”.

“Chi ha visto parte della fiction ritiene che essa proietti un’immagine negativa dell’isola, poiché la protagonista (interpretata da Ambra Angiolini) rivive la perdita del padre causata dal vulcano”.

