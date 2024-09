Reggio Calabria: tensione in Commissione sul Ponte Sant’Anna, il Comune prova a rassicurare ma non convince e i dubbi restano

StrettoWeb

La caduta di calcinacci dal Ponte di Sant’Anna a Reggio Calabria è stata al centro della riunione della Commissione “Controllo e garanzia”, presieduta da Massimo Ripepi. Il crollo del materiale ha causato, in questi giorni, rallentamenti al traffico con conseguenti disagi alla viabilità. L’assessore Costantino, audito in Commissione, ha spiegato che “il Ponte è stato realizzato nel 1965 con tecniche ormai superate. Segnalo che non c’è un cedimento strutturale dell’opera ma un’usura superficiale. In sostanza, quello che è avvenuto al Ponte Sant’Anna può avvenire in tutte le infrastrutture in giro per l’Italia. Intanto – rassicura- siamo al lavoro per le operazioni più urgenti ed entro domani sarà riaperto. Io credo che, da qui a 20 anni, dobbiamo immaginare di sostituire il Ponte in quanto va rivisto in un contesto più ampio di mobilità della città”.

“Servono risposte concrete”

“Tre anni e due mesi ancora nessuna risposta: questo è il tempo trascorso dalle interrogazioni fatte nel Luglio del 2021 al Sindaco Falcomatà per conoscere le condizioni strutturali del Ponte Sant’Anna. Servono risposte concrete”, è quanto afferma Massimo Ripepi.

“Perchè non c’è nel piano triennale delle opere pubbliche”?

Rammento che questa amministrazione ha dimenticato addirittura di inserire l’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato lo scorso aprile. Ma perchè? Come mai? Oltretutto non è normale il ritardo del disciplinare degli incarichi, da anni si discute della stessa cosa senza risposte”, è quanto afferma Angela Marcianò.

La risposta di Costantino a Marcianò

L’assessore Costantino risponde ad Angela Marcianò sul piano delle opere pubbliche triennale: “non c’è un progetto sul Ponte, cosa avremmo dovuto mettere? Stiamo valutando sul da farsi, l’amministrazione non è ferma”.

Gli altri interventi

Il consigliere Franco Barreca ha informato la Commissione che si sta lavorando per eliminare le parti esterne danneggiate del Ponte. Per il consigliere Caridi i “problemi all’infrastruttura durano da anni, adesso basta giustificazioni”. Per il consigliere Demetrio Marino è “indispensabile che l’amministrazione valuti quali infrastrutture devono essere attenzionate oltre il Ponte Sant’Anna”. Per il consigliere Maiolino le “inadempienze non sono colpa dell’attuale assessore, c’è un problema chiaro di sicurezza, il settore lavori pubblici si attivi subito”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.