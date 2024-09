Reggio Calabria: cadono calcinacci dal Ponte di Sant’Anna, traffico in tilt | FOTO

StrettoWeb

Paura questa mattina in pieno centro a Reggio Calabria per la caduta di calcinacci dal Ponte di Sant’Anna. Il crollo del materiale ha causato rallentamenti al traffico con conseguenti notevoli disagi alla viabilità. Le auto sono costrette quindi a cambiare percorso e bypassare il punto di caduta calcinacci deviando la marcia.

Reggio Calabria, Ripepi: “emergenza Ponte Sant’Anna”

“Abbiamo lavorato senza sosta per denunciare la situazione disastrosa del Ponte Sant’Anna. Ho convocato riunioni con la Commissione Controllo e Garanzia, incontrato Assessori e Dirigenti, presentato interrogazioni scritte al Sindaco e insieme a voi abbiamo fatto dirette su Facebook per mostrare a tutti le condizioni critiche del ponte. Ogni giorno migliaia di cittadini mettono a rischio la loro vita attraversandolo o percorrendo le bretelle sottostanti”. E’ quanto afferma in una nota Massimo Ripepi.

“Oggi, l’ennesima prova: un pezzo del ponte si è sgretolato nel punto più pericoloso, costringendo a bloccare urgentemente il traffico nelle “bretelle” lato sud. L’Amministrazione Falcomatà con i suoi Assessori ci aveva rassicurato a più riprese sulla sicurezza del ponte: quasi quasi eravamo noi a far allarmismo! Non possiamo più aspettare! È in gioco la sicurezza di tutti. Vi terrò aggiornati su ogni sviluppo, perché insieme possiamo fare la differenza!”.

