Reggio Calabria, Minasi a StrettoWeb: “vicini a Salvini. Fedez squallido, ha augurato la morte del vicepremier”

Anche la Lega di Reggio Calabria, col suo gruppo consiliare e la parlamentare Tilde Minasi, uniti a militanti e sostenitori, si unisce al sostegno nazionale per il ministro Matteo Salvini, contro quello che viene definito “l’assurdo processo di chiara matrice politica in corso, che vorrebbe incriminarlo per aver svolto egregiamente il suo lavoro di allora Ministro degli Interni, difendendo i confini italiani dall’immigrazione clandestina organizzata”. Il Carroccio reggino ha allestito un gazebo sul Corso Garibaldi.

“Open Arms? Il Ministro ha fatto il suo dovere”

Ai microfoni di StrettoWeb, la parlamentare del Carroccio, Tilde Minasi, ha affrontato vari argomenti. “Open Arms? Tutto il popolo sta con Matteo Salvini. Il Ministro ha fatto il suo dovere ed ha agito insieme a Toninelli e Conte, ma loro sono rimasti fuori dal processo. Con la sua azione ha cercato di diminuire gli arrivi degli immigrati clandestini cercando, nello stesso tempo, di dare una scossa all’Europa. Grande rispetto per la magistratura ma qualche domanda su come ha agito ce la facciamo“, rimarca Minasi.

“Fedez squallido”

Tilde Minasi si sofferma anche sull’organizzazione della Festa di Madonna. “Tutto sommato la festa è andata bene. Fedez? Non era il più indicato per una festa religiosa alla luce del suo pensiero anticlericale. Tra l’altro è stato squallido, durante il concerto ha augurato la morte di Salvini”, conclude Minasi.

“Grande attenzione per il nostro territorio”

“Sulla statale 106 ci sono ottime notizie. Lo sviluppo della progettazione per il miglioramento e la riqualificazione del tratto della SS106 Jonica che va da Reggio Calabria a Catanzaro Lido, per un impegno stimato di 30 milioni di euro, è inserito nella sezione dedicata a “studi e progettazioni” del nuovo contratto di programma Ayas. Da parte di Salvini c’è grande attenzione per il nostro territorio”, rimarca la parlamentare reggina della Lega, Tilde Minasi.

