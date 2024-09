Neri a StrettoWeb: “Salvini corretto. Mai nessuno Ministro aveva stanziato così tanti soldi per la Calabria”

StrettoWeb

La Lega di Reggio Calabria si unisce al sostegno nazionale per il ministro Matteo Salvini, con un gazebo sul Corso Garibaldi, contro quello che viene definito “l’assurdo processo di chiara matrice politica in corso, che vorrebbe incriminarlo per aver svolto egregiamente il suo lavoro di allora Ministro degli Interni, difendendo i confini italiani dall’immigrazione clandestina organizzata”. Presenti alla manifestazione del Carroccio, tra gli altri, la parlamentare Tilde Minasi e l’ex vicesindaco Armando Neri.

“Open Arms? Al fianco di Salvini”

Ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere comunale, Armando Neri, ha rimarcato: “Open Arms? Crediamo che il nostro Ministro, Matteo Salvini, abbia agito correttamente da un punto di vista politico e istituzionale. Oggi vogliamo dare un segnale di presenza e di concretezza anche qui a Reggio”.

“Salvini ha stanziato tanti soldi per la Calabria”

“Sfido chiunque ad individuare un Ministro chi abbia stanziato così tanti soldi per la Calabria. Sulla statale 106 ci sono notizie altamente positive. Lo sviluppo della progettazione per il miglioramento e la riqualificazione della statale è inserito nella sezione dedicata a “studi e progettazioni” del nuovo contratto di programma Ayas“, sottolinea Armando Neri.

“Sulla Festa di Madonna scelte divisive”

Armando Neri si sofferma anche sull’organizzazione della Festa di Madonna: “l’amministrazione comunale ha effettuato scelte divisive che hanno condizionato lo spirito di unità che ci deve essere per una Festa così importante. Nei prossimi anni speriamo in decisioni diverse”.

