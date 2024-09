Reggio Calabria, Max Gazzè incanta i fan sul Lungomare con un concerto di qualità | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Mentre le altre sere del Reggio Live Fest, organizzato dal Comune per la Festa in onore della Madonna della Consolazione, non erano state un gran successo di pubblico, il concerto di Max Gazzè, che si è concluso poco fa sul Lungomare, ha registrato un ottimo afflusso di persone. Indubbiamente, il noto artista abbraccia diverse generazioni ed il live svolto il sabato sera ha incentivato la gente ad uscire per trascorrere una serata spensierata e con musica di qualità.

Durante il concerto il cantautore romano ha sfoderato tutto il suo repertorio di grandi successi, come ad esempio Vento d’Estate, incantando il pubblico presente. Musicae Loci, il live di Max Gazzè con la Calabria Orchestra diretta dal M° Checco Pallone, è un progetto nato dall’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico e musicale della Calabria.

