Reggio Calabria: atto vandalico al campo di Ciccarello: “stavano cercando di portare via i mezzi”

StrettoWeb

Ancora un atto vandalico in una delle strutture sportive di Reggio Calabria, non l’ultimo di recente (purtroppo) dopo quelli – tra gli altri – a Catona e Lazzaro, ma non solo. “Al campo di Ciccarello hanno cercato di portare via i mezzi”. E’ quanto ha affermato il Delegato del Comune Gianni Latella ieri sera, nel corso della serata dei 50 anni del Bocale Calcio.

Invitato sul palco, il Consigliere ha illustrato quello che è lo stato dei lavori in merito ad alcuni impianti della città, tra cui appunto il “Campoli” di Bocale. Di seguito il video con il passaggio interessato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.