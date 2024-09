Bocale Calcio, grande festa per i 50 anni: musica, risate, nostalgia e presentazione della squadra | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Serata ricca di contenuti quella andata in scena alla Villa Comunale di Reggio Calabria. In pieno centro città, l’evento per i 50 anni del Bocale Calcio, storica realtà dilettantistica reggina che da anni si poggia sulle solide mani della famiglia Cogliandro. La squadra, che milita in Eccellenza, nella scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia Dilettanti per la prima volta nella sua storia (come si può vedere dalla Coppa in bella mostra davanti al palco).

Questa sera è stato un mix di emozioni, per tifosi e appassionati dei colori biancorossi: la musica della giovane Martina Franco, direttamente da Sanremo Rock; le risate del suo comico reggino Pasquale Caprí e Benvenuto Marra, la nostalgia con la presenza delle vecchie glorie del club, poi la presentazione della squadra e dell’organigramma della nuova stagione, con le parole del Presidente Filippo Cogliandro. Tra le istituzioni, presenti Carmelo Versace e Gianni Latella. A condurre la serata Giorgia Rieto e Domenico Geria, i due componenti dell’area comunicazione del club.

Qui di seguito le interviste di StrettoWeb ai Presidenti Filippo Cogliandro e Francesco Cuzzola e all’allenatore Cosimo Saviano. A corredo dell’articolo tutte le immagini della serata.

