La Reggina e i commenti social di Ballarino sotto i post del club. I tifosi: “ma non prova disagio?”

StrettoWeb

Antonino Ballarino continua a utilizzare i social come fosse un ragazzino di 11 anni e non ci spieghiamo il perché ancora nessuno gli abbia offerto dei suggerimenti su come evitare di cadere nel ridicolo. Perché poi si presta ai commenti degli utenti – che giustamente glielo fanno notare – e la figura non è che sia delle migliori. Anche perché è già accaduto, qualche settimana fa. Con conseguenze discutibili.

Il riferimento è ai commenti, con il suo profilo personale, sotto il post con cui la Reggina annuncia la riapertura della campagna abbonamenti. Come si può vedere dagli screen in basso, ha commentato con “follower” e “mettere in evidenza”, forma utilizzata su Facebook per rilanciare il post e farlo leggere a più persone possibili. Come a voler dire, “50 abbonamenti in più non fanno male”. Finora la campagna è stata un flop, d’altronde, e la riapertura – non prevista – di una nuova fase, va in questa direzione. La società spera, si augura, che gli ultimi acquisti e l’atmosfera della presentazione (anche se soltanto con qualche centinaio di persone) possano far ricredere qualche scettico, così che possa aumentare il numero di tessere.

Gli interventi del patron catanese, però, restano lì, pubblici, alla mercé di tutti. Non abbiamo mai visto Lotito commentare sotto i post ufficiali della Lazio, né De Laurentiis farlo con il Napoli. E non proviamo neanche ad immaginare Lillo Foti che sta lì al computer a scrivere “follower” sotto l’ennesimo ritorno di Cozza alla Reggina. In questo caso però è tutto vero e – nonostante sia già accaduto – Ballarino continua imperterrito.

I commenti

Tra gli utenti, più di qualcuno gli contesta la scelta, chi in maniera dura e chi in maniera più soft, come per “metterlo in guardia”. “Ci dica la verità. Ma non prova disagio? Da quando è arrivato con la bandiera dei fenici in mano, spacciandola per Reggina, non ha provato neppure un pizzico di vergogna? La Reggina è dignità”, si legge in un commento. “Le suggerisco di evitare interazioni di questo genere sulla pagina ufficiale della società perché oggettivamente non si è mai visto il proprietario di una squadra intervenire direttamente sulle pagine ufficiali oltretutto senza conoscere a fondo i meccanismi social”, scrive un altro.

“Signor Ballarino metta in evidenza le figure che ci porta a fare. Portare gente non gradita e fare solo promesse non mantenute la porta solo a ciò. Usare l’account della società per i suoi scopi a che pro? Non abbiamo un social media manager? O fa tutto lei, dal DG proprietario al social media manager è passato? Il presidente che conta quanto il magazziniere con tutto il rispetto per chi lavora con tanto entusiasmo. Ci faccia il favore di usare questa pagina solo per scopi calcistici”, scrive un altro ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.