Calenda è sempre più solo: la parlamentare reggina Giusy Versace lascia Azione

Carlo Calenda è sempre più solo. Dopo l’abbandono di Enrico Costa e quello sempre più probabile di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, arriva la separazione con Giusy Versace. La parlamentare reggina lascia Azione perchè contraria alla prospettiva del campo largo. “Già prima dell’estate avevo manifestato a Calenda il mio disagio, nonchè il mio disappunto rispetto all’ipotesi di aderire a un campo largo anche in Liguria. Al contempo, però, devo prendere atto che le scelte politiche, benché legittime, portano il partito in una direzione che non è quella che auspicavo”, ha detto Versace.

“Nell’incontro avvenuto con lui oggi a Roma ho approfondito tutte queste ragioni, confermandogli la stima e l’affetto che nutro nei suoi confronti e la gratitudine per la fiducia riposta in me”, conclude Versace.

