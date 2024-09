Azione implode, anche Gelmini e Carfagna abbandonano Calenda

StrettoWeb

Azione è un partito a pezzi. Dopo il fallimento della campagna elettorale per le Europee dove il partito di Carlo Calenda non ha superato lo sbarramento, è un vero e proprio fuggi fuggi. Dopo l’abbandono di Enrico Costa, che è transitato in Forza Italia, anche Mara Carfagna e Mariastella Gelmini pensano di lasciare il partito centrista.

Da alcune settimane, infatti, sarebbe in corso una trattativa con Noi Moderati di Maurizio Lupi: i due ex ministri potrebbero riabbracciare, quindi, la coalizione di Cento/Destra.

