Il pane è uno degli alimenti più amati in tutto il mondo, ma chi ha detto che deve sempre essere fatto con farina e lievitazione? Oggi voglio suggerirvi una ricetta che rompe gli schemi tradizionali: il Pane ai semi misti tostati e albumi, privo di glutine e lievito. Questa preparazione non solo è adatta a chi segue diete particolari, ma offre anche un’esperienza di gusto unica e salutare.

Inoltre, potrete personalizzare la ricetta a vostro piacimento, aggiungendo semi diversi o spezie che meglio si adattano ai vostri gusti. Questo snack ricco di nutrienti può essere gustato da solo, spalmato con un po’ di avocado o usato come base per golosi toast.

Curiosità:

Questo pane non è solo un’ottima alternativa al pane tradizionale, ma porta con sé numerosi vantaggi nutrizionali. I semi misti sono ricchi di proteine, fibre e acidi grassi essenziali, mentre gli albumi d’uovo forniscono un apporto proteico aggiuntivo, rendendo questo pane un alimento ideale per chi cerca di mantenere una dieta equilibrata.

In un mondo in cui le alternative al pane tradizionale stanno guadagnando popolarità, il pane ai semi misti tostati e albumi emerge come una scelta sana, gustosa e sostanziosa. Facile da preparare e privo di ingredienti complessi, rappresenta un’ottima opzione per chi desidera un’alimentazione più consapevole. Provalo e scopri un nuovo modo di gustare il pane.

INGREDIENTI:

300 g albumi

100 g semi misti tostati

1 rametto di rosmarino ( facoltativo)

Iniziate con il frullare i semi misti tostati insieme agli aghi di rosmarino.

Se non avete i semi tostati, potete tostarli voi, scaldando una padella antiaderente a fuoco medio e tostando i semi per circa 5-7 minuti, mescolando di tanto in tanto, finché non diventano dorati e fragranti.

In una ciotola grande, sbattete gli albumi, meglio se con delle fruste elettriche, fino ad ottenere un composto leggero e spumoso. Incorporate delicatamente i semi tostati frullati, con movimenti che vanno dal basso verso l’alto, dovete ottenere un impasto omogeneo senza smontare gli albumi.

Prendete uno stampo da plumcake e versate l’impasto, livellatelo con una spatola. Aggiungete sulla superficie il mix di semi tostati, per aggiungere una nota croccante. Potete dare al pane la forma che preferite, da una semplice forma rettangolare a una più fantasiosa.

Cuocete in forno precedentemente riscaldato, a 180 ° e infornate il pane per 30 minuti. Una volta cotto, estri il pane dal forno e lascialo raffreddare … et voilà il Pane ai semi misti tostati e albumi, privo di glutine e lievito è pronto per essere gustato.

BUON APPETITO!

