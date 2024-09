Dentro l’Open Day di British School: giochi, spettacoli e risposte ai dubbi di mamme e papà | FOTO

StrettoWeb

Il mese di settembre porta con sé un momento di riflessione quasi obbligatorio. La spensieratezza e i ritmi estivi sono alle spalle, è tempo di pianificare la parte finale del 2024 e riprendere i ritmi scolastici e lavorativi. Una delle scelte principali per i genitori riguarda proprio la scuola, non solo quella pubblica.

Sempre più mamme e papà si stanno rendendo conto dell’importanza di potenziare l’apprendimento della lingua inglese dei propri figli affidandosi a una scuola privata. Ih British School Reggio Calabria, come di consueto, apre le proprie porte a genitori e futuri studenti con attività che mixano apprendimento e divertimento, workshop e incontri per fugare i dubbi dei genitori e tante iniziative che hanno la lingua inglese come elemento centrale.

Le telecamere di StrettoWeb sono andate a curiosare nel primo giorno degli Open Day di ih British School per scoprire cosa ha in serbo la prestigiosa scuola reggina per tutti i suoi ospiti.

Le attività per i bambini: la personalizzazione alla base del programma di British School

Focus, ovviamente, sui più piccoli: sono loro i protagonisti della giornata. Nella lunga esperienza maturata in 60 anni di lavoro sul territorio di Reggio Calabria, ih British School ha sviluppato una particolare attenzione per l’insegnamento ai bambini. La vera particolarità della scuola di inglese reggina è quella di poter sviluppare al meglio programmi di studio personalizzati in base all’età e alle caratteristiche personali di ogni piccolo studente.

Già dall’Open Day di ih British School Reggio Calabria appare chiaro come per ogni fascia di età ci siano attività personalizzate mirate a stimolare l’apprendimento attraverso gioco e divertimento:

Per i bambini più piccoli, dai 4 ai 6 anni , un pic-nic in lingua inglese con dei simpatici Teddy Bear (orsacchiotti). Si tratta di attività e giochi con i quali prendere i primi contatti con la lingua, imparare nuovi termini e familiarizzare con un nuovo tipo di istruzione in modo naturale e divertente

ai , un pic-nic in lingua inglese con dei simpatici (orsacchiotti). Si tratta di attività e giochi con i quali prendere i primi contatti con la lingua, imparare nuovi termini e familiarizzare con un nuovo tipo di istruzione in modo naturale e divertente Per chi ha già una piccola base, come i bambini dai 7 ai 9 anni, vanno aggiunti dei… mattoncini. Quale miglior modo se non quello di affidarsi ai LEGO! Istruzioni in inglese, giochi e attività per cementificare il proprio apprendimento

ai anni, vanno aggiunti dei… mattoncini. Quale miglior modo se non quello di affidarsi ai LEGO! Istruzioni in inglese, giochi e attività per cementificare il proprio apprendimento Dai 10 ai 12 anni i bambini cercano uno stimolo maggiore e il gioco diventa sfida: attività di problem-solving e creatività permettono anche ai più grandi di applicare la lingua inglese in modo stimolante e accattivante

E non è finita qui: al termine dell’Open Day i bambini, proprio grazie alle competenze apprese con i giochi e le attività svolte, hanno preso parte allo spettacolo “Goldilocks and the Three Bears” (Riccioli d’Oro e i Tre Orsi) una messa in scena interattiva che ha permesso loro di mettere subito in pratica, con grande successo, quanto appreso poco prima. Miglior dimostrazione di questa…

Workshop per i genitori: dubbi e domande di mamme e papà

Gli Open Day di British School Reggio Calabria hanno una duplice valenza: non servono solo per i bambini ma sono importanti anche per i genitori. La scelta finale, infatti, è sempre la loro. Qualche giorno fa, su StrettoWeb, abbiamo raccontato la storia di alcuni ragazzi reggini che sono arrivati a conseguire il livello C1 e C2, le più alte certificazioni di lingua inglese che attestano competenze pari a quelle di un madrelingua.

Gli intervistati hanno ringraziato i propri genitori per averli spinti, da piccoli, a iniziare un percorso che, crescendo, si sono resi conto da soli (decidendo di continuare), quanto fosse importante per il loro presente e il loro futuro. Una differenza notata anche rispetto ai propri coetanei, spesso in imbarazzo nel parlare in inglese in situazioni di vita normale.

Tante le domande di mamme e papà, i dubbi, le richieste di chiarimenti per quella che è una scelta fondamentale per il futuro dei propri figli. Richieste che gli esperti di ih British School hanno accolto con gentilezza e pazienza spiegando, attraverso dei workshop dedicati ai genitori, l’efficacia del percorso didattico, il bilinguismo e l’importanza delle certificazioni Cambridge.

L’Open Day continua!

Se ve lo siete perso e il nostro articolo vi ha stuzzicato un po’ la curiosità, sappiate che c’è una seconda giornata di Open Day prevista per mercoledì 11 settembre, dalle 16:00 alle 19:30. In aggiunta, come sempre, per prendere contatto con il mondo di ih British School Reggio Calabria basta telefonare al numero 096520024 0 recarsi presso la sede della scuola in via Argine destro Annunziata n°13 (Discesa Ponte Libertà) a Reggio Calabria.

