A Reggio Calabria con l’inglese madrelingua: 16 ragazzi hanno conseguito il C1 e il C2, le loro testimonianze | NOMI

StrettoWeb

Per cambiare l’immagine di un Sud in cui la cultura viaggia a passo diverso da quello del resto d’Italia serve un cambiamento che parta anche dal territorio. È per questo che storie e realtà come quelle che stiamo per raccontarvi danno lustro alla città di Reggio Calabria grazie ai ragazzi che ne rappresentano il futuro e ai professionisti che operano giornalmente, da anni, offrendo il proprio, prezioso, servizio.

Da tanti di anni l’inglese si studia ovunque nelle scuole pubbliche ma, inutile nasconderlo, quanti italiani hanno una reale padronanza della lingua straniera e si trovano a proprio agio nell’utilizzarla in contesti di vita quotidiana?

A Reggio Calabria ci sono dei giovani studenti che hanno conseguito da poco i livelli C1 e C2 di lingua inglese, quelli che determinano la massima conoscenza della lingua e che arrivano (nel caso del C2) all’equiparazione con i madrelingua. Eccellenze per le quali si spalancano le porte delle migliori università italiane e straniere e che diventano figure fortemente ricercate delle migliori aziende di tutto il mondo.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al lavoro di ih British School, simbolo dell’inglese a Reggio Calabria da 60 anni con più di 30 sedi d’esame tra Reggio e Vibo Valentia, oltre 50.000 esami amministrati e più di 150 Preparation Centre supportati.

Che cosa sono il C1 Advanced e il C2 Proficiency?

Le certificazioni C1 Advanced e C2 Proficiency riguardano i gradi più alti della conoscenza della lingua inglese. Si tratta di attestati dall’alto valore in ambito universitario, in grado di certificare competenze fortemente ricercate da aziende nazionali e internazionali per ricoprire posizioni apicali.

Il C1 Advanced è il livello superiore al B2 e attesta una conoscenza profonda della lingua inglese. Accettata da oltre 8000 organizzazioni, aziende e università di tutto il mondo, tale certificazione permette l’accesso a esperienze di viaggio, lavoro e studio di alto livello.

Il livello C1 Advanced dimostra che la persona che lo ha conseguito può:

Seguire corsi universitari

Comunicare efficacemente a livello professionale e manageriale

Partecipare a meeting di lavoro e seminari accademici

Il C2 Proficiency, conosciuto anche come Certificate of Proficiency in English (CPE), rappresenta il massimo livello di certificazione linguistica inglese riconosciuto a livello internazionale dal Cambridge Assessment English. Questo certificato attesta una padronanza della lingua inglese comparabile a quella di un madrelingua istruito.

Il livello C2 Proficiency dimostra che la persona che lo ha conseguito può:

Affrontare un corso di alto livello quale PhD o Postgraduate

Negoziare e persuadere efficacemente a livello manageriali internazionali

Capire a fondo testi complessi

Parlare senza difficoltà di argomenti articolati

Come si arriva ai livelli C1 e C2? L’esperienza diretta degli studenti

In questo caso, la testimonianza diretta dei ragazzi vale più di mille parole. Tre studenti di ih British School Reggio Calabria hanno raccontato, ai microfoni di StrettoWeb il loro percorso che li ha portati fino ai livelli C1 e C2.

La prima è Elena Santoro, 18 anni, studia con British School da 8 anni, è pronta a studiare Giurisprudenza a Roma: “ho iniziato a studiare inglese quando avevo 10 anni, adesso ho conseguito la certificazione C2. Grazie alle lezioni presso ih British School Reggio Calabria ho migliorato la capacità di essere fluente nel parlare e la capacità di ascolto che era uno dei miei punti deboli. Ho iniziato spinta dai miei genitori ma ho continuato per mia volontà: sono convinta che l’inglese sia importante in qualsiasi ambito ci si voglia specializzare, dall’università al lavoro. Conosco tante persone che si trovano in imbarazzo non riuscendo a comprendere bene la lingua inglese: il consiglio che do ai miei coetanei è di iniziare questo percorso anche solo per rinforzare le basi”.

Khrystyna Ovsiienko, 17 anni, studia da 10 anni con British School e sogna di diventare un’interprete: “ho iniziato a 8 anni, con le basi della scuola elementare, quest’anno ho conseguito il C1. È stato un bellissimo percorso grazie all’ambiente che c’è presso ih British School, ai professori e alle amicizie createsi. Ho sviluppato la capacità di poter parlare in lingua inglese con sicurezza all’estero, capire ed essere capita. Sono molto contenta che mia madre mi abbia spinto a intraprendere questo percorso di studio: spero di studiare all’estero un domani. Consiglio a tutti di intraprendere questo percorso: l’inglese è importantissimo e se si impara divertendosi è anche più facile!”.

Giuseppe Renato Romeo, 18 anni, studia da 10 anni con British School, vuole studiare medicina a Firenze: “l’impostazione di studio per la preparazione agli esami Cambridge mi ha aiutato molto alla preparazione per i test di Medicina. Entrare in quell’ambito di regole e concentrazione che deve perdurare per diverse ore è molto importante”.

Gli Open Day di settembre: un’occasione da non perdere!

Storie come queste sono straordinarie ma tutti i ragazzi in questione sono partiti da zero! Il percorso per arrivare al livello C2 è fatto di tanti piccoli step e di diversi livelli intermedi che corrispondono a una specifica certificazione. Per muovere i primi passi verso il conseguimento di un attestato di lingua inglese o anche solo per prendere contatto con il mondo ih British School, il 10 e l’11 settembre ci saranno gli Open Day della scuola reggina. Quale momento migliore per fugare ogni dubbio, rivolgere le proprie domande allo staff della scuola e conoscere la grande famiglia British?!

L’elenco degli studenti che hanno conseguito il livello C1 e C2 con ih British School

Mirna Elide Mauro

Antonino Tornatore

Dora Arrigo

Davide Scaramuzzino

Khrystyna Ovsiienko

Ginevra Albino

Diana Mallamaci

Mariachiara Vazzana

Cesare Diano

Ruben Giordano

Serena Vazzana

Andrea Surace

Giuseppe Renato Romeo

Elena Santoro

Nicola Libri

Eleonora Labate

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.