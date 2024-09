Neonato muore all’ospedale di Polistena, il nonno: “vogliamo giustizia” | INTERVISTA

StrettoWeb

Quello che doveva essere un momento di gioia per due genitori di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, si è invece trasformato in un momento di tragedia. Un neonato è deceduto a Polistena. Il fatto è accaduto a fine luglio presso il reparto di ginecologia. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il nonno del piccolo, Pino Sorrenti, ha detto: “l’ospedale Maria degli Ungheresi è un baraccone non un nosocomio, qui ci sono stati vari casi di malasanità ma tutti stanno zitti”.

“Non è possibile che la direzione sanitaria non ha fatto nulla, ancora il responsabile di quello che è successo a mia figlia lavora nello stesso reparto. Chiediamo giustizia per mio nipote”, conclude Sorrenti.

