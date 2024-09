StrettoWeb

Se siete alla ricerca di un dolce sano e goloso, i Muffin alle pesche e mandorle senza glutine potrebbero essere la soluzione perfetta. Questi dolcetti non solo offrono un delizioso mix di sapori, ma sono anche leggere e facilmente digeribili, ideali per chi segue una dieta senza glutine o per chi desidera un’alternativa più sana ai tradizionali muffin.

I Muffin alle pesche e mandorle senza glutine sono un dolce che sa di casa, perfetto da condividere con amici e familiari, oppure da gustare in solitudine con una tazza di tè. La combinazione della frutta e della frutta secca crea un’esperienza di gusto unica, dimostrando che le opzioni senza glutine possono essere tanto squisite quanto le ricette glutinose.

Provateli e lasciatevi sorprendere dalla loro bontà.

Curiosità:

Le pesche, con il loro profumo dolce e la polpa succosa, sono uno dei frutti estivi più amati e versatili. Originarie della Cina, questi deliziosi frutti delimitano il confine tra freschezza e dolcezza, regalando momenti di piacere a chiunque ne assapori il gusto.

Le pesche si prestano a una vasta gamma di utilizzi in cucina. Possono essere consumate fresche, in insalata, o come ingrediente principale in dolci come crostate, gelati e sorbetti. Ma non solo: le pesche possono essere utilizzate in piatti salati, come salse per carni o come accompagnamento a formaggi. il loro sapore dolce si sposa bene con ingredienti salati, creando un equilibrio gustativo sorprendente.

INGREDIENTI:

2 Pesche ( circa 250 g già pulite e sbucciate).

100 g Farina di riso

100 g Fecola di patate

100 g Farina di mandorla

1 uovo

100 g Zucchero

100 ml Latte ( anche vegetale).

100 ml Olio di semi

1/2 Bustina di lievito per dolci

1 Bustina di vanillina

Per decorare:

Fettine di mandorle q.b.

Fettine di pesche q.b.

Preparazione dei muffin alle pesche e mandorle:

Iniziate lavando e sbucciando le pesche. Tagliatele a pezzi e frullate insieme allo zucchero, il latte, la bustina di vanillina, fino ad ottenere una purea liscia.

Aggiungete l’olio di semi e frullate ancora.

Questo passaggio non solo renderà i muffin più umidi, ma conferirà anche un sapore dolce e fruttato.

Versate il frullato in una ciotola capiente e aggiungete la farina di riso, la fecola, il lievito ( precedentemente setacciato), un po’ alla volta, e mescolate per bene. Infine aggiungete la farina di mandorle e amalgamate bene tutti gli ingredienti.

Preparate un vassoio per muffin con i pirottini e riempite gli stampi fino a due terzi con l’impasto.

Decorate ogni muffin con delle fettine di pesche e cospargete la loro superficie con fettine di mandorle per un tocco croccante.

Infornate i muffin alle pesche e mandorle a 170 °, in forno ventilato, precedentemente riscaldato, per 20/25 minuti, regolatevi in base al vostro forno.

Una volta trascorso il tempo di cottura, sfornateli e fateli raffreddare completamente.

Sistemiamoli su un’alzata…et voilà i Muffin alle pesche e mandorle senza glutine sono pronti per essere gustati !

BUON APPETITO!

