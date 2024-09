Messina, che rimpianti: avanti 2-0 dopo un quarto d’ora, si fa riprendere dalla Casertana

StrettoWeb

Grande sprint, benissimo per 60 minuti, poi luce spenta. Il Messina torna a casa con tanti rimpianti dall’anticipo di Serie C contro la Casertana, match giocato col lutto al braccio per ricordare Totò Schillaci. Due reti dopo un quarto d’ora, ma alla fine i campani la riprendono per il 2-2 finale.

Pronti via ed è subito gol Messina, dopo neanche un minuto. Ci pensa Petrungaro, di testa, a battere il portiere. La Casertana reagisce immediatamente, ma dura poco. A un’occasione mancata dopo il gol dello svantaggio, infatti, si contrappone la totale scomparsa dal campo. E il Messina ne approfitta andando sul 2-0 dopo praticamente un quarto d’ora: è Luciani, questa volta, ad andare in rete, dopo aver saltato il portiere in seguito all’assist di Petrungaro. Casertana, come detto, non pervenuta: Petrucci sfiora per ben due volte la rete a ridosso dell’intervallo, ma il primo tempo si chiude sul 2-0.

L’inizio della ripresa non sembra cambiare gli scenari, rispetto al copione del primo. La Casertana non si scuote, ha bisogno di un episodio. Che arriva puntuale. All’ora di gioco, è Carretta a fare tutto da solo, accentrandosi dalla destra e mettendo nel sette. Da questo momento cambia tutto, la gara si riapre e il Messina si ritrova fragile. E così al 75′ il pari è servito: Manetta stende Bakayoko in area: è rigore. Dal dischetto, l’ex Damian sbaglia, ma è fortunato e ribadisce in rete a porta vuota. Incredibilmente, la partita si capovolge ed è ora la Casertana ad avere in mano il pallino, rischiando addirittura di passare all’80’. Il finale è pazzo, con le squadre lunghe e gli immancabili capovolgimenti di fronte. In uno di questi, è Luciani a sfiorare la doppietta. Il risultato, però, non cambia più: finisce 2-2.

Classifica Serie C

Audace Cerignola 10 Benevento 9 Catania 8 Picerno 8 Potenza 7 Sorrento 7 Monopoli 7 Crotone 6 Trapani 5 Messina 5 Foggia 5 Cavese 5 Giugliano 5 Juventus U23 4 Turris 4 Casertana 4 Avellino 3 Latina 3 Taranto 2 Altamura 0

