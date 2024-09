Messina, clamoroso Modica: “mi dimetto”

StrettoWeb

Clamorosa decisione dell’allenatore Giacomo Modica al termine di Messina-Casertana. Il tecnico si è presentato in sala stampa per annunciare le sue dimissioni.

“Vengo qui solo per dire una cosa, cioè che, con effetto immediato, non sono più l’allenatore del Messina. Le mie dimissioni sono irrevocabili. Chiedo scusa per avere perso del tempo, ringrazio la città e la tifoserie, i giocatori che mi hanno accompagnato in questi due mesi, il presidente, ma io mi fermo qua, perché la mia salute è più importante. E’ dura, ma non ci sono più i presupposti per continuare”. Motivi di salute, dunque, alla base della decisione.

