Messina in lutto per la morte del giovane Mario Angioletti, di 35 anni, deceduto in ospedale dopo essere precipitato da un ponteggio, nei giorni scorsi, in un cantiere di Palermo. Il giovane stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile, quando è caduto da un’altezza di circa 5 metri, riportando feriti in tutto il corpo.

Di questa mattina la notizia del decesso dell’operaio avvenuto a Villa Sofia, nosocomio della città capoluogo della Sicilia.

