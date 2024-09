StrettoWeb

Dramma in Sicilia dove un giovane operaio di Messina è rimasto gravemente ferito per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di Palermo. Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale.

Sul posto anche tecnici dell’Asp e gli agenti della polizia, i quali stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica.

