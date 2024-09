Messina: giovane donna scomparsa con il figlio, avviate le ricerche

StrettoWeb

Sono state avviate le procedure di ricerca di una donna srilankese, Nanayakkara Kananke Liyanag, 25 anni, che risulta scomparsa dalla giornata di ieri. Insieme a lei, ci sarebbe anche il figlio di 3 anni, la donna si sarebbe portata con sè anche vestiti e altri affetti personali.

Sconvolta la comunità srilankese, molto presente in città, che però non sarebbe informata di eventuali novità. Le zone di ricerca sono focalizzate su Messina Nord, essendo partita da Torre Faro, ma non si esclude che si possa essere allontanata. Indagini in corso da parte dell’Arma dei Carabinieri che sperano di ritrovarla al più presto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.