Festa di Madonna, è polemica sulla Notte Bianca. Confcommercio: “estromessi dall’organizzazione dell’evento”

Giornate interminabili di polemiche a Reggio Calabria. Tra il caso Fedez, la questione viabilità e tutto quello che ruota intorno alle scelte politiche dell’amministrazione comunale, la situazione in città è molto tesa. Il presidente di Confcommercio di Reggio Calabria, Lorenzo Labate sulla Notte Bianca in vista della Festa di Madonna, ha affermato: “inutile nascondere che la modalità di attuazione della notte bianca reggina in programma il prossimo 14 settembre è stata francamente spiazzante. Anche rispetto al ruolo che ricopriamo di Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale. Abbiamo appreso la notizia leggendo le varie dichiarazioni degli amministratori sulla stampa negli ultimi giorni, confidando in un cambio di rotta che purtroppo non c’è stato”.

“Da associazione di categoria responsabile, rispettando le diverse sensibilità, abbiamo comunque deciso di non interferire sulla libera scelta dei commercianti associati di partecipare o meno, per dare un eventuale contributo all’animazione della città. Noi teniamo alla nostra Reggio e se c’è un evento anche potenzialmente utile non saremo sicuramente noi a remare contro. Certo, lascia riflettere la circostanza di essere stati estromessi dall’organizzazione di una iniziativa che dovrebbe coinvolgere il settore, anzi, che dovrebbe vedere i commercianti protagonisti. Tra l’altro, senza avere notizie, gli stessi commercianti che anche volessero aprire sarebbero in difficoltà con turni e costi del personale“, conclude Labate.

