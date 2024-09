Reggio Calabria, Lungomare chiuso al traffico per 8 giorni da oggi: tutti i DETTAGLI su divieti di sosta e di transito

StrettoWeb

In relazione ai concerti che si svolgeranno a Piazza Indipendenza dal giorno 11 al giorno 17 settembre 2024, il dirigente del settore di Polizia Municipale e viabilità del Comune di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, comunica che è stato necessario emanare un’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nell’area interessata.

L’ordinanza ordine il divieto di sosta con rimozione ambo i lati sul lungomare Falcomatà tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio, nei parcheggi della Stazione Lido Nord e Sud, in via Caridi, in via Pepe tra via San Francesco da Paola e il corso Garibaldi, in via Nino Bixio tra via Aspromonte e via Caridi dalle ore 5 del 10 settembre 2024 alle ore 13 del 18 settembre 2024.

Interdetta la circolazione sul lungomare Falcomatà tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio e nei parcheggi della Stazione Lido Nord e Sud, in via Caridi, in via Pepe tra via San Francesco da Paola e il corso Garibaldi, in via Nino Bixio tra via Aspromonte e via Caridi dalle ore 8 del 10 settembre 2024 alle ore 13 del 18 settembre 2024. Istituito il doppio senso di circolazione sul Corso Matteotti tra Piazza Indipendenza e via XXIV Maggio dalle ore 8 del 10 settembre 2024 alle ore 13 del 18 settembre 2024 e disposto il senso unico in direzione Nord-Sud sul Corso Matteotti tra via Diego Vitrioli e via Caridi dalle ore 8 del 10 settembre 2024 alle ore 13 del 18 settembre 2024.

Disposta inoltre l’istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati sul viale Zerbi nel senso di marcia nord-sud nel tratto compreso tra via Roma e piazza Indipendenza, nei parcheggi stazione lido lato nord, centro e sud, in via Veneto nel tratto compreso tra la via Cananzi e via Vollaro, nel largo Colombo, in via Maldonato, in via D. Romeo tra Viale Amendola e via Veneto dalle ore 14 alle ore 2 per ogni concerto dall’11 settembre al 18 febbraio 2024.

Disposta l’istruzione del divieto di circolazione in viale Zerbi senso di marcia nord-sud nel tratto compreso tra via Roma e piazza Indipendenza, in via Veneto tra via Cananzi e via Vollaro ( eccetto bus), sul corso Matteotti nel tratto compreso tra la via 2 settembre e via Vollaro (eccetto bus), tra via Panella nel tratto via Tripepi-corso Matteotti, via Maldonato e via Romeo tra viale Amendola e via Veneto dalle ore 18 alle ore 2 per ogni concerto dall’11 settembre al 18 febbraio 2024.

Il traffico in direzione sud-nord sarà deviato su via San Francesco da Paola. Il Tpl percorrerà il corso Matteotti.

