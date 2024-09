Festa di Madonna, il comico Lundini apre il “Reggio Live Fest”

StrettoWeb

Tutto pronto a Reggio Calabria per la prima serata del “Reggio Live Fest 2024”, il grande festival organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna, con il contributo della Regione Calabria per gli “Eventi di grande interesse turistico” del brand Calabria Straordinaria (Poc Calabria 2014 – 2020, Fondo Unico Nazionale Turismo) e la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio.

Pegna: “live ad ingresso libero”

“Ben sette grandi live in sette giorni ad ingresso libero – afferma Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzativo – destinati a tutti i target e gusti musicali, per accendere i riflettori su Reggio Calabria, città splendida e dal ricco patrimonio paesaggistico, storico e culturale, emblema della Calabria Straordinaria dalla interminabile estate, fantastica meta turistica tutto l’anno!”.

Stasera, alle 21:30, sull’imponente palcoscenico allestito in Piazza Indipendenza, ad inizio del celebre “lungomare più bello d’Italia” intitolato all’amato sindaco Italo Falcomatà, ad aprire il festival tra musica e divertimento arriverà Valerio Lundini con i Vazzanikki, la sua scatenata band di musicisti: Andrea Angelucci e Flavio De Novellis, chitarre, Paolo Di Gironimo basso, Gianluca Sassaroli batteria, Olimpio Riccardi sax, tutti anche voce. Lundini, attore, conduttore, cantante e musicista, dalla comicità stralunata e innovativa, dopo il sorprendente successo dell’esilarante programma “Una pezza di Lundini” su Rai2, è ora su Rai Play con “Faccende Complicate” ed ha da poco pubblicato l’album “Innamorati della vita”. Per i fan di Lundini, premiato nel 2021 con il Riccio d’Argento di Fatti di Musica come “personaggio televisivo dell’anno”, si tratta dell’unica occasione per vederlo dal vivo in Calabria in questo 2024.

Domani sera, il Reggio Live Fest proseguirà con il concerto di Ron, un pezzo di storia della canzone d’autore, che sarà accompagnato dalla sua band al completo: Giuseppe Tassoni piano e tastiere, Roberto Di Virgilio, chitarre, Roberto Gallinelli, basso, Matteo Di Francesco, batteria e la bravissima Stefania Tasca, cori, percussioni e chitarra, con cui Ron esegue splendidi duetti.

Il 13 settembre sul palcoscenico di Piazza Indipendenza ci sarà il funambolico pianista rock apprezzato in tutto il mondo Matthew Lee, anche lui con i suoi travolgenti musicisti.

Il 14 settembre arriverà la carovana di “Musicae Loci”, il concerto di Max Gazzè con la Calabria Orchestra diretta dal M° Checco Pallone, progetto nato dall’idea di valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico e musicale della Calabria. Il 15 settembre sarà la volta di Paolo Belli con la sua Big Band, alla vigilia del ritorno su Rai1 con Ballando con le Stelle.

Il 16 settembre, altro evento internazionale con il mitico Goran Bregovic. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati e voci bulgare. Una grande festa chiuderà il Reggio Live Fest il 17 settembre, con l’animazione di Studio54 Network, il talento reggino Lio, secondo a Castrocaro, il dj set di Fiat131, protagonista di X Factor e l’attesissimo dj set di Fedez.

Le parole di Pegna

“In riferimento alle polemiche sul concerto di Fedez – afferma Pegna – voglio precisare che, come più volte sottolineato, si tratta della chiusura del Reggio Live Fest, per puro caso coincidente con la chiusura delle Feste Patronali. Ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto, infine, per aver pensato ad un Avviso finalizzato alla promozione turistica e il sindaco Giuseppe Falcomatà per aver aderito alla compartecipazione dei costi del Festival, tutto ad ingresso libero”.

