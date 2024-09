Fedez, un’altra disavventura in Sicilia: dopo il guasto al concerto, buca una ruota sulla Messina-Palermo

StrettoWeb

Brutta disavventura per Fedez che due sere fa prima dell’esibizione a Torrenova in provincia di Messina, ha bucato una gomma della sua vettura sull’autostrada Messina-Palermo. Il rapper che ha quindi dovuto interrompere il viaggio e chiamare i soccorsi ha postato una storia su Instagram in cui commentava “Fortunelli olio su tela”.

