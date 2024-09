Si dimette il Ministro Sangiuliano: “passo indietro irrevocabile”

StrettoWeb

Dopo la bufera suoi rapporti di Gennaro Sangiuliano con Maria Rosaria Boccia, il ministro ha deciso di rassegnare le dimissioni in una lettera indirizzata al Premier Giorgia Meloni. “Dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico – scrive Sangiuliano – ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mie dimissioni da Ministro della Cultura”.

“Ti ringrazio per avermi difeso con decisione – scrive Sangiuliano nella lettera a Meloni – per aver già respinto la prima richiesta di dimissioni, e per l’affetto che ancora una volta mi hai testimoniato. Andrò fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni”.

