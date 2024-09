Alessandro Giuli è il nuovo Ministro della Cultura

StrettoWeb

Non ha perso tempo il Premier Giorgia Meloni, dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, nominando il giornalista Alessandro Giuli, attuale presidente del Maxxi, nuovo ministro della Cultura. Da sottolineare che, dopo due anni di Governo, è il primo ministro che viene sostituito, record assoluto della storia della Repubblica Italiana. Inoltre, il cambio al ministero avviene per delle dimissioni e non per un rimpasto. Il prossimo ministro che verrà sostituito dal Premier sarà Raffaele Fitto, in quanto scelto dalla coalizione di Centro/Destra a rappresentare l’Italia nella commissione europea.

Biografia Giuli

Giuli inizia la carriera giornalistica in alcune testate locali, per poi arrivare al “Foglio”, del quale diventa, nel 2008, vicedirettore e, nel 2017, condirettore. Dal dicembre 2022 è presidente del Maxxi, il museo nazionale d’arte contemporanea di Roma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.