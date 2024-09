Delibera Ferragosto, Mediterranean Life, giustizia “per amici”, ira Falduto: “non state facendo il bene di Reggio”

StrettoWeb

Sta facendo molto discutere, a Reggio Calabria, la delibera ormai nota come “di Ferragosto”. Sollevato il problema dal Consigliere Armando Neri, che ha poi chiesto l’annullamento della stessa e l’istanza di accesso agli atti, questa mattina se ne è parlato anche in Commissione. Sulla vicenda, tramite i social, ha deciso di intervenire anche l’imprenditore Giuseppe Falduto, che da anni combatte per quanto concerne il Mediterranean Life.

“Sto seguendo la vicenda della delibera del 14 agosto 2024 – scrive – che in soli tre giorni ha permesso a tre società cittadine di presentare l’istanza e ottenere: l’approvazione, i finanziamenti e la possibilità di realizzare i progetti. Sinceramente mi viene da pensare sul trattamento che invece viene riservato alla nostra Società, che attende da oltre 5 anni una risposta su un progetto che non richiede contributi pubblici e che una volta realizzato da risposta a tutte le finalità previste dai fondi comunitari, creando occupazione vera e arrivo di “turisti veri”, aggiunge Falduto proprio in riferimento al Mediterranean Life.

“Evidentemente le istituzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa dell’ agire del Comune di Reggio Calabria, stanno da troppo tempo chiudendo gli occhi perché la giustizia si ‘interpreta per gli amici’ e ‘si applica per tutti gli altri’. Comunque vi posso dire che non state facendo il bene di Reggio“, conclude amaramente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.