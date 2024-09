Cessione Messina, dopo il Fondo è arrivata un’altra offerta: ecco il nome

StrettoWeb

In casa Acr Messina si torna fortemente a parlare della questione cessione societaria, in seguito alle parole di oggi del Presidente Pietro Sciotto. Quest’ultimo ha fissato i tempi in alcuni giorni, una settimana massimo, per la scadenza dei termini per la trattativa con il Fondo americano. Ma oggi, tramite le pagine di Messina Sportiva, trova spazio il nome di un gruppo che ha fatto un’offerta al club a metà luglio. Offerta a cui il patron non ha mai risposto perché aveva dato priorità al Fondo.

Questa notizia trova conferma e fondamento, dopo necessaria verifica. Il gruppo in questione è il “Bebuzee Group”, che ha cinque sedi: Londra, Dublino, Malta, Miami e le Isole Cayman. Il CEO è l’imprenditore nigeriano Joseph Onyero. Il “Bebuzee Inc” è titolare di “una piattaforma di condivisione video e un servizio di streaming, che consente ai suoi membri di guardare una varietà di contenuti, come film, serie, documentari e talk show su qualsiasi dispositivo connesso a Internet”, che ha appena annunciato il lancio di una nuova app multimediale. Un prodotto che avrebbe voluto veicolare attraverso il calcio e una piazza come quella dello Stretto.

