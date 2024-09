Cessione Messina? “Questione di giorni e…”: Sciotto torna a parlare, “non si veda come una liberazione”

StrettoWeb

Pietro Sciotto è tornato a parlare. A parlare anche, e soprattutto, della cessione. Lo ha fatto in un’intervista a Pianeta Messina. “Il Messina è ancora in vendita? E’ sempre in vendita, se gli acquirenti sono persone importanti, migliori di me, che possono dare di più di quanto sto dando io. I tempi? Secondo me è una questione di giorni, sette giorni” e si avranno novità in un senso o nell’altro, ha fatto intendere il Presidente dell’Acr.

Poi però tiene a precisare, e anche più volte: “vorrei solo chiarire che, indipendentemente dalla trattativa, Sciotto sta cercando di fare un campionato importante, come l’anno scorso, o anche centrare i playoff. Poi se l’operazione va in porto la società non potrà che migliorare. Se non andrà a buon fine avrò comunque la coscienza a posto. Non deve essere vista come la ‘liberazione da Sciotto’. Il campionato è iniziato e sta andando avanti come se nulla fosse. Se la trattativa va in porto o c’è chiunque disponibile ad acquistare, non ad aver regalato, il Messina, io sarò sempre disponibile, ma se parliamo di persone serie, con fondi adeguati”.

