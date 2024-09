Candidoni, il sindaco risponde alla minoranza: “Via Campanella è libera e sgombra di ogni rifiuto”

StrettoWeb

“Con riferimento all’articolo apparso su StrettoWeb nella giornata del 13 settembre 2024, come si può vedere chiaramente dalle foto, la Via Campanella è libera e sgombra di ogni rifiuto. Quindi la notizia data alla stampa è fuorviante e tendenziosa, tant’è che la foto del gruppo di minoranza, probabilmente di proposito, non inquadra la citata via ma solamente un’area senza una visione panoramica della strada in questione“. E’ quanto afferma l’Avv. Vincenzo Cavallaro, Sindaco di Candidoni. “Il televisore ed il divanetto si trovano invece in uno spazio d’uso privato, prospiciente alla Via Campanella e non, invece, sulla predetta strada. Vi è pure da precisare, altresì , che non sono trascorsi, come si legge nell’articolo, oltre due mesi, essendo la nota della Minoranza del 14 agosto scorso. Comunque, anche se i rifiuti in questione non si trovano sulla Via Campanella, da parte del Comune sono in corso accertamenti per individuare i responsabili”, sottolinea la nota.

“Attenti alla cura del decoro urbano”

“Il Comune di Candidoni, invece, è sempre molto attento alla cura del decoro urbano, effettuando continuamente lavori di pulizia e manutenzione, oltre che una azione di controllo degli spazi pubblici; tant’è che, anche con l’aiuto dell’ impianto di video sorveglianza, che, certamente , non può coprire tutto il centro abitato, come, purtroppo, proprio lo spazio in questione, ha già sanzionato in passato alcune persone, soprattutto di paesi vicini, che hanno abbandonato altri rifiuti per le strade. Dispiace sentire la minoranza denigrare il proprio Comune, da sempre additato come tra i più puliti del comprensorio, con una zona verde e sportiva linda e frequentatissima, e non spendere una sola parola di biasimo e condanna nei confronti di quelle persone che hanno abbandonato i rifiuti in parola non sulla Via Campanella, ma su uno spazio d’uso privato prospiciente alla stessa”, rimarca la nota.

“Pertanto il Capo Gruppo di Minoranza, che formalmente da un po’ di tempo risiede a Candidoni, ma di fatto vive e abita altrove, evidentemente non è stato sul posto e non conosce la situazione dei luoghi oppure vuole solo semplicemente denigrare e strumentalizzare. Infine vi è da evidenziare che i servizi comunali a Candidoni, non solo quelli essenziali, vengono erogati regolarmente e in continuità, come risaputo da tutti, tant’è che i cittadini non lamentano inadempienze e, forse, proprio questa efficienza associata ad una sana e virtuosa gestione duole al Gruppo di Minoranza”, conclude Cavallaro.

