Candidoni, la denuncia del Gruppo di Minoranza: “rifiuti ingombranti abbandonati in via Campanella”

Il Gruppo di Minoranza del Comune di Candidoni lancia “l’allarme sullo stato di degrado ambientale in via Campanella, dove da oltre due mesi giacciono rifiuti ingombranti non rimossi. Nonostante i solleciti inviati agli uffici competenti tramite PEC, il primo il 14 agosto 2024 e il secondo il 5 settembre 2024, l’amministrazione comunale non ha ancora preso provvedimenti per risolvere la situazione”.

“È inaccettabile che i cittadini debbano convivere con un accumulo di rifiuti di queste dimensioni, nonostante le nostre ripetute richieste di intervento”, ha dichiarato il Gruppo di Minoranza. “Questo episodio evidenzia una grave carenza nella gestione dei servizi essenziali da parte dell’amministrazione comunale, con ricadute negative sulla salute pubblica e sul decoro urbano”, rimarca la nota.

Il Gruppo di Minoranza sollecita “con forza il Comune a intervenire immediatamente per la rimozione dei rifiuti e per ripristinare un ambiente sano e pulito per la comunità. Inoltre, chiede che vengano adottate misure efficaci per prevenire il ripetersi di simili episodi, garantendo una gestione responsabile e tempestiva dei rifiuti”.

“Rimaniamo a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni e sostenere ogni iniziativa volta a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune. Continueremo a vigilare sull’operato dell’amministrazione per assicurare che il diritto di tutti a vivere in un ambiente pulito e sicuro venga rispettato“, conclude la nota.

