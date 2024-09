Balotelli cerca squadra (possibilmente in Italia). E spunta il… Palermo

StrettoWeb

Un mese fa (il 12 agosto), Mario Balotelli ha compiuto 34 anni. Sembra ieri quando un giovanissimo neanche maggiorenne si affacciava per la prima volta alla Serie A, con il sorriso da adolescente e la sfrontatezza da adulto. Il resto è storia nota. Doti tecniche da fenomeno, ma carattere difficile che ne ha frenato il suo percorso. Così oggi, a 34 anni, l’attaccante è senza squadra, disoccupato dopo l’esperienza in Turchia, all’Adana Demirspor.

Da svincolato, ha tempo fino al 12 dicembre per trovare l’accordo con una squadra, e la sua intenzione – nonostante le difficoltà – non è affatto quella di ritirarsi. Perlomeno, a dimostrarlo ci sono i tanti video sui profili ufficiali social: Balotelli si allena, in palestra e in campo, con esercizi, pesi, tiri in porta, corsa. Vuole farsi trovare pronto in caso di chiamata. A proposito di chiamate, negli ultimi giorni sono stati fatti nomi di diverse squadre, tra suggestioni, indiscrezioni e bufale. Si è parlato di Corinthians e di San Diego, in MLS, ma anche di… Palermo.

Il passato in Serie B, le nuove certezze rosanero e la volontà di restare in Italia

E’ stato il quotidiano “La Stampa” a fare il nome dell’ex Inter per i rosanero. Tra l’altro, in caso di esito positivo, Balotelli tornerebbe nella sua città natale. Il giocatore è nato infatti proprio nel capoluogo siciliano, ma poco dopo i genitori naturali si trasferirono a Brescia (anche se poi venne adottato dalla famiglia Balotelli). Non sarebbe la prima volta del centravanti in Serie B, visti i trascorsi nel Monza di Berlusconi di qualche anno fa. Il Palermo ha bisogno sicuramente di rilanciarsi, dopo un inizio così così, e il reparto avanzato è forse quello in cui cerca nuove certezze. Sicuramente, da un punto di vista economico – anche se Balotelli ormai è costretto ad abbassare le pretese – non ci sarebbero problemi, vista l’enorme capienza a disposizione del club, sotto le mani del City Group.

Indiscrezione, bufala o notizia vera, ciò che è certo è che Balotelli preferirebbe restare (anzi in questo caso tornare) in Italia. Lo ha rivelato lui stesso di recente, in un’intervista a Repubblica: “mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta”.

