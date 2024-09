Balotelli al Palermo o all’estero? L’attaccante esce allo scoperto

StrettoWeb

Mario Balotelli è disoccupato, svincolato, ma si sta allenando e ben presto potrebbe firmare con una nuova squadra. In Italia o all’estero, dove è stato di recente, ancora non si sa, anche se l’attaccante ha espresso preferenze verso il suo paese. Immancabili, come sempre in questi casi, rumors e indiscrezioni – vere, veritiere o totalmente infondate – su possibili nuove destinazioni.

Ne sono state fatte due addirittura fuori Europa, come Corinthians o San Diego, in MLS, mentre in Italia sono stati fatti i nomi di squadre di Serie B. Per “La Stampa”, ad esempio, quello del Palermo di Dionisi, che ha ambizioni di promozioni e una proprietà ricchissima, quella del City Group (in passato Balotelli ha giocato anche per il Manchester City).

In questi giorni l’ex centravanti di Inter e Milan si sta allenando duramente, tra campo e palestra, come dimostrano le Instagram Stories. Ha letto tanto e per questo, nelle ultime ore, ha deciso di intervenire pubblicamente dicendo la sua sulla vicenda. “Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me – le sue parole – L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è l’allenamento e stare sereno. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi ca… Tempo al tempo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.