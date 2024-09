Atto intimidatorio al sindaco di San Gregorio, Cannizzaro: “la Calabria perbene non smetterà mai di resistere a fenomeni del genere”

StrettoWeb

“Non c’è fine alla viltà, purtroppo. Ma è pur vero che non c’è fine neanche alla forza, al coraggio, alla voglia di fare e di non piegarsi davanti alle intimidazioni ed ai soprusi. Al Sindaco Pasquale Farfaglia la massima vicinanza mia e di tutto il Partito che mi pregio di rappresentare. La Calabria perbene non smetterà mai di resistere a fenomeni del genere” A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera e Coordinatore regionale della Calabria, attestando tutto il suo sgomento per il grave atto intimidatorio subito dal Sindaco di San Gregorio d’Ippona (di Vibo Valentia), contro la cui automobile sono stati esplosi 17 colpi d’arma da fuoco.

“Sgomento, ma soprattutto rabbia per questi episodi che continuano ad infierire sugli amministratori calabresi, spesso scosse ma mai abbattute. Massima fiducia in investigatori ed inquirenti, sono certo si farà presto luce su questo deplorevole atto, un becero tentativo di spaventare un uomo d’un pezzo. Tutti noi siamo vicini a Pasquale, alla moglie Maria Grazia, ai figli, alla famiglia intera. Non vi lasceremo mai soli”, conclude Cannizzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.