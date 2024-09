Intimidazione a San Gregorio d’Ippona, colpi di pistola contro l’auto del sindaco

StrettoWeb

Il sindaco di San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia, Pasquale Farfaglia è stato vittima di un atto intimidatorio con 17 colpi di pistola esplosi contro la sua auto. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

La vicinanza di Mangialavori

“Massima solidarietà al sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia, vittima di una gravissima intimidazione”. Lo afferma il deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori. “Un episodio di una violenza assoluta, numerosi colpi di arma da fuoco contro l’auto del sindaco non sono affatto un bel segnale. Sono vicino a Pasquale e alla sua famiglia, sono convinto che non si lascerà intimorire e continuerà ad amministrare con la serietà, l’abnegazione e la dirittura morale che lo contraddistinguono, nell’interesse dei suoi concittadini. Sono certo, altresì, che le forze dell’ordine assicureranno presto alla giustizia l’autore o gli autori di questo gravissimo gesto”, conclude Mangialavori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.