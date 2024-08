Varia di Palmi, come funzionano i parcheggi ed i bus navette: tutte le INFO UTILI per la viabilità

StrettoWeb

Grande attesa a Palmi per il rito della “scasata”, il trasporto nel centro cittadino dell’enorme carro, la Varia, che rappresenta l’Assunzione della Vergine al cielo. Una grande chiusura per una celebrazione antica, simbolo da secoli della storia e dell’identità palmese, che appassiona i calabresi e non solo; tantissimi i visitatori attesi per assistere all’evento che si terrà oggi, domenica 25 agosto, alle ore 19:00.

Tutte le info per la viabilità

