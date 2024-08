Varia: grande attesa a Palmi, tutto pronto per il suggestivo rito della “scasata”

StrettoWeb

Tutto pronto a Palmi per il rito della “scasata”, il trasporto nel centro cittadino dell’enorme carro, la Varia, che rappresenta l’Assunzione della Vergine al cielo. Una grande chiusura per una celebrazione antica, simbolo da secoli della storia e dell’identità palmese, che appassiona i calabresi e non solo; tantissimi i visitatori attesi per assistere all’evento che si terrà oggi, domenica 25 agosto, alle ore 19:00.

Varia di Palmi: oggi si celebra il rito della “scasata”, la struttura sarà trainata dai ‘mbuttaturi

La struttura conica, rivestita di cartapesta bianca e argentea che riproduce il cielo, la luna, il sole e le nuvole, sarà trainata da 200 ‘mbuttaturi. Su di essa, inseriti nei complicati meccanismi che fanno ruotare gli astri, gli oltre 30 figuranti che rappresentano la Vergine, il Padreterno, gli angeli e gli Apostoli. A circa 16 metri di altezza si eleverà l’Animella, la bambina che personifica l’innocenza della Madonna, scelta dalla cittadinanza tra le fanciulle palmesi, tenuta dal Padreterno, il giovane uomo che ha il compito di sostenerla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.